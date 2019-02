"Vielleicht ist die zweite Entscheidung sogar schwieriger, weil man bei dem, was jetzt kommt, unbedingt richtig liegen will. Das ist im Fußball immer schwierig. Man weiß es erst, nachdem man die Entscheidung getroffen hat", erklärte Robben, der klarstellte, dass ein Karriereende und ein zeitnaher Wechsel auf einen Trainerposten für ihn nicht in Frage kommt: "Noch nicht. Ich spiele weiter. Ich weiß nicht, wie lange - aber ich habe immer gesagt, dass ich weitermachen werde so lange es mir Spaß macht und ich mich körperlich in einer Verfassung fühle, die meinen Ansprüchen entspricht."