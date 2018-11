Champions League im Liveticker: FC Bayern gegen Athen und Hoffenheim gegen Lyon

Mit dem dritten Sieg könnte der FC Bayern München im Champions-League-Spiel gegen AEK Athen am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bereits den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss allerdings auf Arjen Robben verzichten. Der Niederländer kann wegen Knieproblemen am vierten Spieltag der Gruppenphase nicht auflaufen. Derzeit sind die Bayern und Ajax Amsterdam in der Gruppe E mit jeweils sieben Punkten und 5:1 Toren gemeinsam Tabellenführer. Gewinnen beide Clubs, hätten sie zusammen die K.o.-Runde der Königsklasse erreicht.