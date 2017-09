FC Bayern auf dem Oktoberfest: Frust vor Wiesn-Besuch - "Sieg weggeschmissen"

Sportstars und Promis feiern auf dem Oktoberfest: Die Bilder

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und seine Frau Karin begleiten am 17.09.2017 in München (Bayern) in einer Kutsche den Trachtenumzug.

Michael Ballack, Mirosklav Klose: Die Promis lassen es wieder mächtig auf der Wiesn in München krachen. Viele Sportstars sind dabei: Die So feiern die Stars auf dem Oktoberfest 2017...

Kurz vor der europäischen Kraftprobe am Mittwoch in Paris geben die Bayern weiter Rätsel auf. «Wir spielen noch nicht den Fußball, den wir uns vorstellen», sagte Mats Hummels. Mit Blick auf den Ausflug ins Wiesn-Festzelt am Samstagmittag meinte der Nationalspieler: «Es wird vielleicht nicht ganz so ausgelassen sein, wie es vielleicht hätte werden können. Es ist mir aber wurscht, da ich eh nicht so viel Bier zu mir nehme.»