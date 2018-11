Jetzt gilt es für den FC Bayern - und Trainer Niko Kovac setzt mit einer offensiven Aufstellung gegen AEK Athen (hier im Liveticker) ein Zeichen. In der Champions League könnte der FCB die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale klar machen - und damit die Brandherde der letzten Tage und Wochen wieder in den Hintergrund rücken lassen. Pikant: Nach dem Instagram-Zoff um die Posts von Lisa Müller setzt Kovac in der Aufstellung wieder auf deren Ehemann Thomas. "Ich bin mir sicher, dass er Lewy (Robert Lewandowski; d. Red.) heute gut unterstützen wird, sagte Kovac bei Sky.