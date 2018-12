FC Bayern: Aufstellung gegen Ajax Amsterdam fix - Kovac lässt Stars wieder draußen

Hier die Aufstellung des FC Bayern gegen Ajax im Überblick!

Arjen Robben fehlt verletzt für die Startelf des FCB in Amsterdam

Für den FC Bayern geht es am Mittwoch in der Champions League um den Gruppensieg. Platz eins in der Gruppe wäre wichtig, um im Achtelfinale im nächsten Jahr in jedem Fall Topklubs wie Real Madrid oder dem FC Barcelona aus dem Weg zu gehen. Trainer Niko Kovac und seiner Mannschaft reicht ein Unentschieden bei Ajax Amsterdam. Im Hinspiel trennten sich die beiden Klubs in München 1:1. Es wäre der 15. Gruppensieg der Bayern in der Königsklasse. Zuletzt standen die Münchner in der Saison 2015/16 auf Rang eins ihrer Gruppe.