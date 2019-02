FC Bayern: Aufstellung gegen Leverkusen fix: So ersetzt Kovac die verletzten Stars

Das Fernduell geht in die nächste Runde: Der FC Bayern München muss gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr - hier im Liveticker) gewinnen, um seine Aufholjagd in der Bundesliga fortzusetzen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann ihre vergangenen sieben Partien in der Fußball-Bundesliga und liegt noch sechs Punkte hinter dem BVB. Doch ausgerechnet jetzt plagen den FCB personelle Probleme, die die Aufstellung beeinflussen. Stammkeeper Manuel Neuer und Spielmacher Thiago fallen aus. Die Kovac-Elf stellt sich quasi automatisch auf.

Hier im Überblick: Die Aufstellung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

FC Bayern: Die Aufstellung gegen Bayer Leverkusen Sven Ulreich ©

Boateng gegen Leverkusen schon wieder auf der Bank

In der Innenverteidigung belässt es Kovac wieder bei seinem Duo Mats Hummels und Niklas Süle. Jerome Boateng muss zum dritten Mal in Folge in dieser Rückrunde auf der Bank Platz nehmen. Manuel Neuer wird von Sven Ulreich vertreten. Auch die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry sind wegen Trainingsrückstands nicht dabei. Dafür rücken Lukas Mai und der 17 Jahre alte Joshua Zirkzee in den Kader. Corentin Tolisso ist nach nach seiner schweren Kreuzband-Verletzung ebenfalls noch nicht fit.

Aufstellung: Und so spielt Bayer Leverkusen!

Leverkusen-Kapitän Lars Bender fällt gegen den FC Bayern aus

Trotz der zuletzt starken Bilanz der Münchner mit sieben Siegen in Serie rechnet sich Leverkusen-Trainer Peter Bosz Chancen gegen den FC Bayern aus: „Bayern hat eine gute Mannschaft, aber auch wir haben eine gute Mannschaft. Es wird ein interessantes und intensives Spiel.“

Nach bisher zwei Partien unter seiner Regie gegen Mönchengladbach (0:1) und in Wolfsburg (3:0) hat der Niederländer Fortschritte in seinem Team ausgemacht: „Wir haben Selbstvertrauen und ein hohes Niveau. Aber wenn man gegen die Bayern spielt, muss man ein sehr hohes Niveau haben. Alles muss klappen.“ Verzichten muss Bosz auf seinen Kapitän Lars Bender: Der 29-Jährige zog sich am Vortag im Training eine Oberschenkelverletzung zu. Für rückt Mitchell Weiser in die Startelf.