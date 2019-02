FC Bayern: Aufstellung gegen den FC Augsburg fix - Manuel Neuer kehrt zurück

Es ist die Generalprobe vor dem Showdown in der Champions League: Der FC Bayern München nutzt das Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg (20.30 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker) auch als Härtetest für den CL-Gipfel gegen den FC Liverpool am Dienstag . „Wenn wir in Augsburg gewinnen, können wir mit breiter Brust ins Spiel gegen Liverpool gehen“, sagte Nationalspieler Serge Gnabry. Das Achtelfinal-Hinspiel elektrisiert die Bayern-Stars. „Wir haben im Moment einen guten Lauf. Wir müssen jetzt ruhig bleiben und dürfen nicht überheblich werden und die Aufgaben der Reihe nach angehen“ , empfahl FCB-Boss Uli Hoeneß. Mit dieser Aufstellung geht Trainer Niko Kovac in das Spiel gegen den FC Augsburg.

Die Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen Augsburg

Das Ziel gegen den FCA: Bis auf zwei Punkte an den BVB rankommen

Auch Kovac weiß um die Bedeutung der Generalprobe für den Auftritt am kommenden Dienstag an der legendären Anfield Road. „Das Spiel in Augsburg ist sehr wichtig für die Atmosphäre auch in Liverpool. Es gibt uns die Richtung vor“, erklärte Kovac. Seine Wunschliste für den letzten Testlauf ist lang: Erstens ein Sieg, zweitens zu Null spielen, drittens Selbstvertrauen tanken. „Jeder Einzelne weiß, dass wir wenigstens für kurze Zeit bis auf zwei Punkte an Dortmund rankommen können: Und das ist unser Ziel“, sagte Kovac. Der seit vier Pflichtspielen sieglose BVB gastiert erst am Montagabend beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg.