FC Bayern: Aufstellung gegen FC Liverpool fix - Überraschung im Mittelfeld

Es ist der Kracher, auf den die gesamte Fußballwelt schaut: Der FC Bayern München trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an der legendären Anfield Road auf den FC Liverpool (21 Uhr/ SPORTBUZZER-Liveticker ) mit dem deutschen Star-Coach Jürgen Klopp. Die Anspannung beim deutschen Rekordmeister ist groß - vor allem bei Trainer Niko Kovac. Es ist das erste K.-o.-Spiel des Kroaten in der Königsklasse. Kovac vertraut darauf, dass seine international überaus erfahrenen Spieler sich nicht von der aufgeladenen Atmosphäre im Liverpooler Stadion beeindrucken lassen, sondern diese als motivierend empfinden.

Die Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen den FC Liverpool

Goretzka muss passen

Die größte Überraschung: Der FC Bayern beginnt mit Javi Martinez im defensiven Mittelfeld neben Thiago. Denn Leon Goretzka muss mit einer Fußverletzung passen. Daher wird auch James in der Startelf stehen, ebenso wie Kingsley Coman. Der Franzose hatte sich am Freitagabend gegen den FC Augsburg, bis zuletzt mussten die Bayern um den Einsatz des formstarken Offensiv-Stars bangen.

Hier im Überblick: Das ist die Aufstellung des FC Liverpool

#UCL team news! 🔴 The Reds line-up against @FCBayern ... https://t.co/oIz5xHyJTH

Bayern und Liverpool mit Personalsorgen

In Anfield wird es hoch hergehen. „Wir wissen, was hier abgeht“ , sagte Kovac zur besonderen Atmosphäre und dem Mythos der Liverpool-Arena. Noch keine deutsche Mannschaft verließ sie als Sieger. Beide Trainer erwarten ein Spektakel und kein gehemmtes Abtasten. „Wir werden nicht unbedingt ein 0:0 sehen“, prophezeite der 47-Jährige.

Sowohl der FC Bayern als auch der FC Liverpool können nicht aus dem Vollen schöpfen. Dem deutschen Rekordmeister muss in der Abwehr auf Innenverteidiger Jerome Boateng verzichten , der mit einem Magen-Darm-Infekt ausfällt. Auch Liverpools Trainer Klopp muss ohne eine zentrale Personalie in der Defensive: Virgil van Dijk. Der teuerste Abwehrspieler der Welt muss im Hinspiel gegen die Bayern eine Gelbsperre absitzen. Deswegen beginnt Klopp in der Abwehr mit Joel Matip und Fabinho.

Liverpool-Coach Klopp: "Große Nacht"

Klopp, der mit Borussia Dortmund den Bayern 2013 im deutschen Champions-League-Finale in London unterlag, kündigte „eine große Champions-League-Nacht“ an . Klopp betonte im Vorfeld die Bedeutung der eigenen Anhänger, die ihr Team „110, 120, 130 oder 140 Prozent antreiben“. Die Bilanz spricht ohnehin für die "Reds": Im heimischen Anfield gewann Liverpool die letzten 17 Duelle gegen deutsche Mannschaften im Europapokal - mit einem Torverhältnis von 9:41!

Kovac: "Liverpool ist Highend"

Auf die Abwehrarbeit kommt es auf Münchner Seite - nicht nur wegen der Horrorbilanz der deutschen Teams in Anfield - maßgeblich an. „Wir messen uns mit der vielleicht besten Offensive Europas“, sagte Joshua Kimmich über das blitzschnelle, torgefährliche Offensivtrio des Vorjahresfinalisten mit Mohamed Salah, Sadio Mané und dem früheren Hoffenheimer Roberto Firmino. Kovac setzte die Reds in Beziehung zu den ebenfalls konterstarken Bundesligisten Dortmund und Leverkusen: „Liverpool ist noch mal eine Steigerung, das ist Highend, das ist Umschaltspiel in Perfektion.“