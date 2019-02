FC Bayern: Aufstellung gegen Hertha BSC fix - Kovac setzt auf Martinez und Ribéry

Tabellenführer kann der FC Bayern München an diesem Spieltag kaum werden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund, der erst am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen antritt. Allerdings ist das Torverhältnis des FCB um sieben Treffer schlechter als das des BVB. Aber die Münchner können immerhin punktemäßig aufschließen - zumindest für etwas mehr als 24 Stunden. Damit würde Bayern den Druck auf Dortmund, das ohne Kapitän Marco Reus antreten muss, deutlich erhöhen.

„Wir wollen und müssen gewinnen, um unsere Chancen zu wahren, am Ende Deutscher Meister zu werden. Wir können mit einem Sieg erstmal gleichziehen, sodass der BVB nachlegen muss“, betont auch FCB-Coach Kovac. Mit dieser Aufstellung geht Bayern-Trainer Niko Kovac in das Bundesliga-Duell mit Hertha BSC.

Die Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen Hertha

Kovac braucht kein Spektakel

„Für mich zählt einzig und allein der Sieg. Wenn es ein Spektakel wird, nehme ich es gerne mit. Wenn es weniger Spektakel gibt, ist mir das auch egal", sagte Kovac. Ob die Tage der Dortmunder an der Tabellenspitze aber tatsächlich gezählt sind, wird auch von der Münchner Defensivleistung abhängen. Beim 0:0 in Liverpool glückte das, was in der Liga in diesem Jahr noch nicht gelang. „Das war ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, dass wir die Null gehalten haben“, erklärte Kapitän Manuel Neuer.