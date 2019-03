FC Bayern: Aufstellung gegen Gladbach fix - Müller zurück, kaum Alternativen im Kader

Trainer Niko Kovac muss beim FC Bayern München kräftig seine Startelf umbauen - und das ausgerechnet im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach! Allerdings ist der FCB am Samstagabend (18.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) in einer komfortablen Situation: Nach dem Patzer von Spitzenreiter Borussia Dortmund am Freitag können die Münchner nach Punkten mit dem BVB gleichziehen. Die Voraussetzung: Ein Sieg in Mönchengladbach.

Die Aufstellung - so spielt der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach:

Die Aufstellung des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach Manuel Neuer ©

Kovac ist gewarnt - in Mönchengladbach sahen die Münchner nicht immer gut aus. "Wir werden sie nicht unterschätzen. Uns erwartet ein schweres Spiel. Es ist immer ein tolles Duell in Gladbach. Wir müssen uns ordentlich strecken", betonte der Ex-Frankfurter. Die Gladbacher haben zuhause eine positive Bilanz gegen den FCB, konnten 20 der 50 Spiele gewinnen und erreichten 18 Unentschieden. Der FC Bayern gewann in Mönchengladbach "nur" zwölf Mal.

So spielt Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern:

Hecking über Rezept gegen FC Bayern: "Wir wollen mutig sein"

Allerdings sind die Gladbacher aktuell außer Form (zwei 0:3-Heimpleiten gegen Hertha und Wolfsburg) - und Trainer Dieter Hecking ist wahrlich kein Bayern-Spezialist. Von seinen 26 Spielen gegen den FCB gewann der 54-Jährige nur sechs, kassierte 17 Niederlagen. „Wir haben keinen Grund verunsichert zu sein oder eine Trotzreaktion zeigen zu müssen“, sagte der Borussen-Coach trotzdem. Man müsse auch nach den beiden Heimpleiten nicht alles in Frage stellen. Heckings Devise: „Wir wollen schon mutig sein und nach vorne spielen. Aber wir müssen Effektivität zeigen. Gegen Bayern werden wir nicht so viele Chancen bekommen.“

Drei Heimniederlagen nacheinander gab es für die Borussen übrigens zuletzt 2015. Damals hatten die Gladbacher die letzten drei Heimspiele in der Ära Lucien Favre verloren - allerdings saisonübergreifend. Drei Niederlagen in Serie während einer Spielzeit mussten die Gladbacher zuletzt in der Saison 2010/11 hinnehmen - damals waren es unter Trainer Michael Frontzeck sogar fünf Pleiten in einer Serie von elf sieglosen Heimspielen. Kurios: Diese Serie beendete Favre, der auf Frontzeck folgte und mit einem Heimsieg startete.

