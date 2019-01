FC Bayern: Aufstellung gegen Hoffenheim fix - Kovac setzt Abwehr-Zeichen

Klickt euch durch: Das ist die Aufstellung des FC Bayern gegen Hoffenheim!

Bayern-Aufstellung: Boateng nur auf der Bank

Bei den Bayern fehlen Franck Ribéry und Arjen Robben sowie der Langzeitverletzte Corentin Tolisso. Der Konkurrenzkampf ist trotz der Ausfälle hoch. „Jeder muss sich empfehlen, keiner darf die Flügel hängen lassen“, sagte Kovac vor dem Spiel. Besonders spannend war der Kampf um die zwei Plätze in der Innenverteidigung zwischen den beiden Weltmeistern Mats Hummels und Jerome Boateng sowie Niklas Süle - mit dem besseren Ausgang für Hummels und Süle. Boateng muss vorerst auf die Bank! Der Ex-Hoffenheimer Süle erhält damit wie beim Hinspiel am 1. Spieltag den Vorzug - damals musste allerdings noch Hummels draußen bleiben, über die kompletten 90 Minuten.

Gegen Hoffenheim: FC Bayern will Aufholjagd auf BVB starten

Tabellenführer BVB tritt am Samstag bei RB Leipzig an. „Wir haben sechs Punkte Rückstand, und die wollen und müssen wir aufholen“, sagte Bayern-Trainer Kovac. „Das Spiel gegen Hoffenheim ist sehr, sehr wichtig, wir freuen uns drauf.“ Der Coach will unbedingt seine erste Schale als Trainer feiern. „Wir wollen Meister werden, ich will Meister werden, darauf arbeiten wir alle hin“, sagte der 47-Jährige, der eine schwierige Hinrundenphase meisterte. „Der Trainer musste sich durch die Hinrunde erst mal eingewöhnen. Klar kannte er den FC Bayern von früher, aber es ist natürlich ganz was anderes, als Spieler und als Trainer zu agieren“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.