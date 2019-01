Bayern-Aufstellung gegen Stuttgart fix: Kovac setzt Boateng wieder auf die Bank

Jetzt muss der FC Bayern München gewinnen - klappt das mit dieser Aufstellung? Der Sieg von Borussia Dortmund gegen den Abstiegskandidaten Hannover 96 am Samstag setzt den FCB im Meisterschafts-Zweikampf mit dem BVB unter Druck. Durch einen Sieg gegen den VfB Stuttgart ( hier im Liveticker ) würde der FC Bayern den Rückstand auf die Dortmunder von aktuell neun wieder auf sechs Punkte verkürzen. Bayern-Trainer Niko Kovac hat bei der Start-Aufstellung keine Angst vor großen Namen und setzt Weltmeister Jerome Boateng und Superstar James Rodiguez wieder auf die Bank.

Bayern-Aufstellung im Überblick: So spielt der FCB gegen den VfB Stuttgart

„Im Moment habe ich ein sehr gutes Gefühl, wir haben einen tollen Start hingelegt“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Trainer Kovac will den Schwung vom 3:1 zum Rückrundenauftakt vor einer Woche in Hoffenheim in das erste Heimspiel des Jahres mitnehmen.