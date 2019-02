FC Bayern rumpelt sich zu Pflichtsieg in Augsburg - Abwehr wieder nicht sattelfest

Der FC Bayern München hat die Generalprobe für den Showdown mit dem FC Liverpool überstanden - mehr aber auch nicht. Der Rekordmeister gewann beim FC Augsburg nach einem lange alles andere als überzeugenden Auftritt mit 3:2 (2:2) und holte sich vor allem in der Defensive kein Selbstvertrauen gegen stark ersatzgeschwächte Augsburger, die weiterhin im Tabellenkeller stecken. David Alaba erzielte in der 53. Minute das Siegtor für den FCB, zuvor hatte Kingsley Coman zwei Mal getroffen.

Bereits nach 13 Sekunden waren die Bayern nach einem Eigentor von Leon Goretzka in Rückstand geraten. Es war das schnellste Eigentor in der Geschichte der Bundesliga. Wie der Datendienstleister Opta twitterte, gab es seit 1963 überhaupt nur drei Eigentore in der ersten Spielminute. Goretzka reiht sich durch sein Missgeschick auf Platz acht der schnellsten Bundesliga-Tore ein, gemeinsam mit Lothar Matthäus, der 1986 gegen Mönchengladbach nach 13 Sekunden für den FC Bayern traf. Schneller ging der FC Augsburg in seiner Bundesliga-Historie noch nie in Führung.