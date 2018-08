Bericht: Keine Bayern-Klausel für HSV-Juwel Jann-Fiete Arp

Die Tür zum FC Bayern steht HSV-Juwel Jann-Fiete Arp anscheinend doch nicht völlig offen. Entgegen bisheriger Berichte hat der 18-Jährige in seinem neuen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger nämlich wohl keine Ausstiegsklausel speziell für den FC Bayern, wie es in einem Bericht der Bild heißt. Stattdessen sei der Nachwuchs-Star mit seinem neuen Vertrag bis 2020 ausschließlich dem Hamburger SV verpflichtet.

Mitte Juli unterschrieb Arp den neuen Vertrag , nachdem es monatelang heiße Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern gegeben hatte. "Am Ende war es eher eine Entscheidung für den HSV als gegen andere", sagte er dazu. Daraufhin war allerdings vermutet worden, dass sich der Youngster eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer in den Vertrag hätte schreiben lassen.

Arp in der neuen Saison noch nicht im Tritt

Im Zuge dessen war auch vermutet worden, dass das Testspiel zwischen dem HSV und dem FC Bayern am kommenden Mittwoch Teil der Übereinkunft sein könnte. Dies erübrigt sich laut dem Bericht ebenfalls. Ob Arp am Mittwoch übrigens auflaufen kann, ist noch unklar: Der Mittelstürmer laboriert noch aus einer Mittelfußprellung. Beim HSV durfte er in der neuen Saison bisher allerdings sowieso erst mit der Zweitvertretung in der Regionalliga-Nord auflaufen.