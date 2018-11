FC Bayern schießt sich gegen Benfica Lissabon den Frust von der Seele

Anzeige

In großer Not hat Niko Kovac eindrucksvoll geliefert. Mit einem dominanten 5:1 (3:0) gegen Benfica Lissabon hat der Trainer den FC Bayern München vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League geführt. Die Doppelpacker Arjen Robben (13./30. Minute) und Robert Lewandowski (36./51.) sowie Franck Ribéry (76.) sorgten am Dienstagabend mit ihren Toren für lange vermisste Glanzlichter in der ausverkauften Allianz Arena. Die Art und Weise des Heimsieges vor 70 000 Zuschauern war ein Votum für eine Zukunft mit Kovac beim sportlich wankenden Fußball-Rekordmeister. Ein Zeichen an diesem besonderen Abend war die innige Umarmung von Ribéry mit Kovac bei seiner Auswechslung.

Bayern-Mannschaft präsentiert sich als Einheit

Das personell arg dezimierte Münchner Starensemble präsentierte sich auf dem Platz als funktionstüchtige Einheit. Diesmal war das Gegentor kurz nach der Pause durch den eingewechselten Gedson Fernandes (46.) nur ein Schönheitsfehler an einem auch für die Münchner Bosse erfreulicheren Abend auf der Tribüne. Zeitweise blitzte Spielfreude auf. Mit 13 Punkten gehen die Bayern am 12. Dezember als Tabellenführer ins Duell bei Ajax Amsterdam (11) um den Gruppensieg. Kovac reagierte auf die Kritik aus der Chefetage mit taktischen Mitteln. Leon Goretzka bildete mit Joshua Kimmich eine defensive Doppel-Sechs. Stabilität sollte gewonnen, die Anfälligkeit bei schnellen Gegenstößen endlich abgestellt werden. Thomas Müller konnte davon in einer Rolle als Spielmacher und verkappter zweiter Stürmer mit mehr Freiheiten agieren.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Benfica Lissabon Der FC Bayern kann es noch! In der Champions League kam der deutsche Rekordmeister zu einem erlösenden Kantersieg gegen Benfica Lissabon. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Bayern-Stars gut drauf waren - und wer nicht. © imago/Plusphoto Manuel Neuer - Note 3: Wieder kaum etwas zu tun und doch ein Gegentreffer – das dürfte den Bayern-Torhüter, diesmal im neon-orangenen Trikot, besonders wurmen.Als Benfica durch die Mitte kombinierte und den Angriff mit dem 1:3-Anschlusstreffer abschloss, war er chancenlos (46.). © imago/Ulmer/PT Rafinha - Note 3: Immer eine Variante als Rechtsverteidiger, weil der Brasilianer nicht Weltklasse, aber doch zuverlässig-stabil agiert und einen soliden Part gibt. © imago/Ulmer/PT Niklas Süle - Note 3: Wenig zu tun diesmal, kein Lukebakio aus Düsseldorf, der ihn in der Abwehr düpierte und versetzte. Mats Hummels hatte sich vor der Partie wegen eines Magen-Darm-Infekts abgemeldet. © imago/Ulmer/PT Jérôme Boateng - Note 3: Hatte auch sehr wenig zu tun gegen Benfica. Weit und breit kein Lukebakio aus Düsseldorf, der ihm von der Mittellinie aus davonlief. Ordentliche Partie mit einigen guten langen Bällen. © imago/Ulmer/PT David Alaba - Note 3: Verbessert, weil energischer im Antritt nach vorne. Konnte auch mal einen Gegenspieler überlaufen oder ausspielen. Sein schlauer Rückpass auf Ribéry führte zu Bayerns 5:1. Fühlte sich auch Alaba von Hoeneß' Kritik an der Ehre gepackt? © imago/Ulmer/PT Joshua Kimmich - Note 2: Zum zweiten Mal rang sich Kovac durch und brachte analog zu Joachim Löw in der Nationalelf Kimmich als Sechser im Mittelfeld. Sorgte für mehr Ballsicherheit und sinnvolle Spielverlagerung aus dem Zentrum heraus. Zwei seiner Flanken verwertete Lewandowski per Kopf zu Toren. © imago/Ulmer/PT Leon Goretzka - Note 4: Wieder recht unauffällig als Achter im Mittelfeld. Fleißig und passsicher ja, aber eher mit Sicherheitspässen. Ohne den großen Drang nach vorne, ohne besondere Impulse für das Offensivspiel zu setzen. Wenigstens ein Distanzschuss. © imago/Sportfoto Rudel Arjen Robben - Note 1: Es war die Show des Holländers. Erzielte zwei Tore auf seine ganz typische Art und Weise – unwiderstehlich zog er von der rechten Seite in die Mitte und schloss wuchtig mit links ab (13./30.). Wie gut für Kovac, dass er mit Robben wieder einen Mann für den rechten Flügel hat. In der 72. Minute mit großem Applaus verabschiedet. © imago/Ulmer/PT Thomas Müller - Note 2: In der Entstehung des 2:0 durch Robben beteiligt als er ihm den Ball durchsteckte. Verpasste per Kopf (36.), seine eigene Duftmarke, einen eigenen Treffer zu landen. Auf seiner Lieblingsposition hinter der Spitze sehr agil, lief ständig und unerbittlich die Gegner an. © imago/Ulmer/PT Franck Ribéry - Note 2: Wirbelte zeitweise wie in besten Tagen. So explosiv und zielstrebig hat man ihn zuletzt selten gesehen. Scheiterte bei einem Solo an Benfica-Torwart Vlachodimos (50.), ärgerte sich maßlos. Traf nach 76 Minuten entschlossen zum 5:1 und feierte das Tor als wäre es ein Endspiel-Treffer. Ergo: Die Motivation stimmte. © imago/Ulmer/PT Robert Lewandowski - Note 1: Hatte ziemliche Ladehemmung gegen Düsseldorf, nun wieder mit einem Doppelpack (wie in Dortmund). Machte beide Treffer per Kopf, beide Male nach Kimmich-Flanke. Ergibt: 168 Tore im 213. Spiel für den FC Bayern – was für eine Quote. © imago/Ulmer/PT Renato Sanches - Ohne Note: Der verlorene Sohn von Benfica, der Portugiese, der Münchner Held des Hinspiels dürfte enttäuscht gewesen sein. Kam erst nach 72 Minuten ins Spiel. Spielte brav mit und den Sieg herunter. © imago/Icon SMI Sandro Wagner - ohne Note: Der Mittelstürmer durfte diesmal länger ran, kam in der 78. Minute für Ribéry. Ohne große Szene. © imago/Ulmer/PT Wooyeong Jeong - ohne Note: In der 82. Minute das Profi-Debüt für den Südkoreaner (19), der oft bei den Profis mittrainiert, bisher jedoch nur in der Regionalliga zum Einsatz kam. © imago/Lackovic

Bayern hochkonzentriert

Entscheidend war aber nicht die Taktik, sondern die Mentalität. Die Bayern waren wieder konzentriert. Die Spieler spielten miteinander, man half sich gegenseitig auf dem Platz und jubelte gemeinsam. Diese komplett veränderte Körpersprache konnten auch Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge oben in der Ehrenloge deutlich zur Kenntnis nehmen. Zum Symbol der Rückkehr fast schon zur alten Bayern-Herrlichkeit wurde Robben. Sechs Benfica-Spieler ließ er stehen und drosch den Ball im unnachahmlichen Robben-Stil zur frühen Führung in den Winkel. Eineinhalb Jahre hatte der Holländer in der Königsklasse nicht mehr getroffen. An der Seitenlinie ballte Kovac beide Fäuste und sein Atem dampfte in der kalten Abendluft.

Benfica Lissabon zu harmlos

Benfica, das einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung benötigt hätte, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase der Champions League zu haben, riskierte dennoch wenig. Wenn es die Portugiesen mal schneller angehen ließen, war Manuel Neuer zweimal als Torwart-Libero außerhalb des Strafraums zur Stelle, einmal grätschte David Alaba den Ball ins Aus. Als Dank gab es einen freundschaftlichen Brust-Check von Neuer - auch das ein Zeichen: Das Team steht zusammen.„Uninspiriert“ spiele die Mannschaft, lautete ein Hoeneß-Vorwurf. Der Gegenbeweis war das 2:0. Nach einem schnellen Gegenzug über Lewandowski und Müller blitzte bei Torschütze Robben echte Spielfreude auf. Sein erster Königsklassen-Doppelpack seit 2014 war perfekt. Lewandowski rundete per Kopfball nach schöner Kimmich-Flanke diese für Kovac so beruhigende erste Halbzeit mit seinem 50. Champions-League-Tor ab.

Lewandowski antwortet auf Blitz-Tor von Gedson