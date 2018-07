Personalpuzzle des FC Bayern: Probleme bei Thiago - WM-Star Benjamin Pavard im Anflug?

Mittelfeldspieler Thiago drängt offenbar weiterhin auf einen Abschied vom FC Bayern. Problem: Nach Angaben der Sport Bild ist kein Top-Klub bereit, für den spanischen Nationalspieler tief in die Tasche zu greifen. Wie das Blatt berichtet, habe Thiago selbst sein Interesse an einer Rückkehr zu seinem Ex-Verein FC Barcelona bei den Katalanen hinterlegt, um dort in die Fußstapfen von Andres Iniesta zu treten.