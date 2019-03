FC Bayern: Pavard äußert Transfer-Wunsch - kommen zwei weitere Franzosen?

Immer wieder gehandelt wurden die Namen Lucas Hernandez und Florian Thauvin - wobei vor allem Hernandez von Atlético Madrid sehr konkret zu sein scheint. FCB-Präsident Uli Hoeneß erklärte in der vorigen Woche bei Sport1: „Wir werden sicher noch in der Innenverteidigung was machen, da wurde ein Name ja schon genannt (Hernandez, Anm. d. Red). Ich würde mal sagen: lauwarm.“ Er kann im Abwehrzentrum und auf der linken Seite spielen. Die Ablösesumme dürfte aufgrund einer Ausstiegsklausel bei rund 85 Millionen Euro liegen.