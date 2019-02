FC Bayern bestätigt: Jerome Boateng fällt gegen den FC Liverpool definitiv aus

Der FC Bayern muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend beim FC Liverpool definitiv ohne Nationalspieler Jerome Boateng auskommen. Wie die Münchner am frühen Nachmittag mitteilten, wird der Innenverteidiger aufgrund seines Magen-Darm-Infekts auf ein zwischenzeitlich erwogenes Nachreisen nach England verzichten. Damit dürfte klar sein, dass Mats Hummels und Niklas Süle in der Partie an der Anfield Road die Abwehrzentrale des deutschen Rekordmeisters bilden.