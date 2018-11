FC-Bayern-Blamage gegen Fortuna Düsseldorf: "Kovac raus" - Die Netzreaktionen

Der FC Bayern München torkelt in die nächste große Krise. Die Superstars um Robert Lewandowski, Franck Ribery und Co. haben im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf nur ein Remis erreicht. Beim 3:3 (2:1) gegen den Aufsteiger verspielte der Serienmeister der letzten sechs Spielzeiten zweimal einen Zwei-Tore-Vorsprung. Mann des Tages war Fortuna-Stürmer Dodi Lukebakio, der alle drei Treffer für die Fortuna erzielte (44./77./90.+3 Münute). Die Krönung war der Treffer in der Nachspielzeit. Fassungslos standen die Münchner Fußballer nach dem Abpfiff und der verspielten 3:1-Führung vor der lautstark pfeifenden Fankurve. Damit ist der FC Bayern seit September ohne Heimsieg.

Rafinha - Ohne Note: Als zweiter Einwechselspieler in der 80. Minute für Sanches in der Partie. Sollte die rechte Abwehrseite dichtmachen. © imago/Ulmer/PT

Arjen Robben - Ohne Note: Kam in der 71. Minute für Ribéry, ging jedoch auf seine rechte Seite. Gab sein Comeback nach drei Wochen (Muskelblockade). Wirkte noch nicht fit und spritzig genug, verlor in der Schlussphase einige Bälle, die dann gefährlich wurden. © imago/Ulmer/PT

Franck Ribéry - Note 5: Sorgte zuletzt eher außerhalb des Platzes für Schlagzeilen. Im Spiel kam er kaum durch über die linke Seite, rannte sich bei Dribblings in Gegenspielern fest. Etwas besser in der zweiten Halbzeit; Verzog einen Schuss übers Tor (52.). Insgesamt zu wenig. In der 71. Minute ausgewechselt. © imago/Ulmer/PT

Renato Sanches - Note 5: Mit frischem Selbstvertrauen dank eines Länderspiel-Einsatzes für Portugal? Nicht wirklich. Übertrieb es oft mit dem Versuch, durch Dribblings in eine bessere Schussposition zu kommen. Er probiert alles, bleibt aber meist unglücklich in seinen Vorstößen. Nach 80 Minuten ausgewechselt. © imago/Icon SMI

Joshua Kimmich - Note 3: Sehr aktiv in seiner Bayern-Rolle als Rechtsverteidiger. Stieß im Duett mit Müller immer wieder durch bis zur Grundlinie, brachte gefährliche Hereingaben nach innen. Agierte in den letzten zehn Minuten, als es nur noch 3:2 stand, wie in der Nationalelf als Sechser im Mittelfeld – zur Absicherung. Dort ist er viel wertvoller. © imago/Ulmer/PT

Noch viel bitterer: Da Borussia Dortmund am Samstagnachmittag gegen Mainz 05 gewann, beträgt der Abstand auf den Tabellenführer BVB nun neun Punkte. "Wenn man drei Tore zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf kassiert, muss man sich an die eigene Nase fassen", sagte Bayern-Star Thomas Müller nach dem Spiel. "Wir stecken scheinbar in so einer Phase, wo alles bestraft wird." Müller gab zu: "Ich bin immer noch selbst perplex.“ Und damit war er bei weitem nicht allein.