Bericht: Jerome Boateng vor Transfer zu Paris St.-Germain

Anzeige

Geht jetzt alles ganz schnell? Nationalspieler Jerome Boateng wechselt wohl noch in diesem Sommer zu Paris St.-Germain. Das berichtet Sky Sport News HD. Demnach befinde sich der Weltmeister von 2014 schon seit längerer Zeit in Gesprächen mit dem Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel. Eine endgültige Einigung soll bereits in den nächsten Tagen erzielt und verkündet werden. Er würde damit eine Lücke in die Innenverteidigung des FC Bayern reißen.

Swagger Jérôme Boateng: Sein Style in Bildern Gerade dann, wenn Jérôme Boateng nicht auf dem Platz stehen kann, zeigt er sich oft in extravaganten Outfits in und um die Münchner Allianz-Arena. © Imago/dpa Fetzige Weste und die gewohnt taffe Brille. © Imago Einheitlich kann er aber auch – bis auf die Mütze, versteht sich. © dpa Soziales Engagement: Boateng im Kinderkrebszentrum in München. © dpa Beim Schulfest einer Realschule gibt Boateng das stilsichere Idol. © dpa Boateng im lockeren Jogger-Look. © Imago Der Nationalspieler stolziert durch die Allianz-Arena. © Imago Andreas Bourani, Christoph Kramer und Jérôme Boateng beim Audi Generation Award 2014. Boateng glitzert auffällig. © dpa In seinen beigefarbenen Mantel ist das Wort Love eingenäht. © Imago Urlaubs-Look im Münchner Sommer. © Imago College-Outfit. © Imago Auf Beige scheint Boateng zu stehen. © Imago Schlimmer als jede Frau: Boateng besitzt über 600 Paar Sneaker. © Imago Auffällig: Jerome Boateng mit cooler Sonnenbrille beim WM-Spiel zwischen Deutschland und Südkorea. © dpa

Anzeige

Tuchel will Boateng wohl unbedingt

Am vergangenen Samstag hatte sich der neue Bayern-Trainer Niko Kovac am Rande des Testspiels gegen PSG noch zu einem möglichen Wechsel von Boateng geäußert: Er sagte, dass er zwar nicht sicher sei, dass Boateng auch in der kommenden Saison im Bayern-Trikot auflaufen werde, er aber fest davon ausgehe. Am Mittwoch soll der 29-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Zuletzt wurde auch über ein mögliches Interesse an Boateng von Manchester United berichtet, allerdings soll Paris-Coach Tuchel den Bayern-Star laut L'Equipe unbedingt verpflichten wollen. Streitpunkt sei allerdings noch die Ablöse: Der FC Bayern will für den bis 2021 unter Vertrag stehenden Mittelfeldspieler 80 Millionen Euro. Laut Medienberichten will der Neymar-Klub allerdings nur 50 bis 60 Millionen Euro ausgeben.

Für den FCB wäre der Boateng-Abgang ein großer Verlust. In 258 Spielen stand er seit 2011 auf dem Platz. Unter allen Trainern war Boateng zumeist unangefochtener Stammspieler und bildete ein starkes Duo mit DFB-Kollege Mats Hummels. Sollte Boateng verkauft werden, könnte der Transfer von Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart noch realistischer werden.