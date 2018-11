Vor dem BVB-Kracher - Bayern-Coach Niko Kovac: "Das werden wir genießen"

Bayern-Coach Niko Kovac will trotz vier Punkten Rückstand auf den BVB vor dem Duell mit den Schwarz-Gelben am Samstag nichts von Druck wissen: "In den Relegationsspielen mit Kroatien und Frankfurt da war richtig Druck auf dem Kessel. Das morgen werden wir genießen. Ich gehe davon aus, dass wir Punkte holen", sagte der Kroate auf der Pressekonferenz in München im Hinblick auf seine vorherigen Trainer-Stationen bei Eintracht Frankfurt und dem kroatischen Nationalteam.