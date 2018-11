Lisa Müller bis Unruhe in der Kabine: Das sind die Brandherde des FC Bayern

Bloß nicht schon wieder! Beim FC Bayern geht die Angst um. Es droht ein ganz trister November. Dann nämlich, wenn man am Samstag das Gastspiel bei Tabellenführer Borussia Dortmund verliert und wie Anfang Oktober mit einer fetten Krise in die Länderspielpause geht. Vor ein paar Wochen hatte man vier Spiele hintereinander nicht gewinnen können, der Tiefpunkt war das entlarvend schwache 0:3 gegen die andere Borussia, die aus Mönchengladbach, momentan als Zweiter ebenfalls vor den Münchnern .

Für Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus ist das Duell mit Dortmund „ein Schlüsselspiel. Wenn Bayern verliert, möchte ich nicht in Niko Kovacs Haut stecken“. Nach sechs Meisterschaften in Folge drohen sieben Punkte Rückstand – und damit die Wachablösung an der nationalen Spitze. Plus: Ein ganz und gar ungemütlicher Monat, der am 30. November in die Jahreshauptversammlung mündet, auf der sich die Bosse stets für tolle Bilanzen (Umsatz- und Einnahmerekorde) sowie makellosen Ergebnisse auf sportlicher Ebene feiern lassen. Ob die Mitglieder allerdings auch dieses Jahr uneingeschränkt glücklich mit ihrem Verein, ihrer Führung und ihrer Mannschaft sind? Der Klub hat aktuell viele Brandherde. Eine Übersicht.