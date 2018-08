Bayern-Boss Rummenigge: So denke ich über einen 100-Mio.-Transfer des BVB

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge würde einen etwaigen 100-Millionen-Transfer des Rivalen Borussia Dortmund begrüßen. "Grundsätzlich finde ich es positiv, dass neben Bayern ein weiterer Klub in Deutschland bereit ist, so viel Geld auszugeben. Wir haben Bedarf, Attraktion in die Bundesliga zu bringen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Münchner am Rande des Testspiels gegen Manchester United bei RTL.