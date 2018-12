Im Sommer ablösefrei: Die Verträge dieser Superstars laufen 2019 aus

Winterzeit ist Transferzeit! Auch in diesem Januar wird es auf dem Transfermarkt wohl wieder hoch hergehen: Topklubs wie der FC Bayern München oder der FC Schalke 04 sind offen auf der Suche nach Verstärkungen - und Schnäppchen, die vielleicht sogar ablösefrei kommen könnten. Kommen schon in diesem Winter neue Stars wie Atlético Madrids Lucas Hernandez in die Bundesliga? Es ist durchaus wahrscheinlich.

Wo unterschreiben Fàbregas und Martial?

Ein paar auch für Bundesliga-Klubs attraktive Stars sind in dieser Liste vertreten - der spanische Welt- und Europameister Cesc Fàbregas etwa, der den FC Chelsea im Juni nach fünf Jahren verlassen könnte. Oder sein Landsmann Juan Mata, der beim krisengeschüttelten Topklub Manchester United noch ohne neuen Kontrakt ist. Auch jüngere Spieler wie Anthony Martial (per Klausel maximal bis 2020 an United gebunden) oder der französische Jungstar Adrien Rabiot (PSG), der auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, sind im Sommer 2019 frei für neue Herausforderungen.