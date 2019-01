Alcacer, RB Leipzig und Michael Esser: Die Statistik-Highlights der Bundesliga-Hinrunde

Was täte die Bundesliga ohne Statistiken? Alle Scouting-Abteilungen und Leistungsanalytiker der Profivereine können ohne Datenerfassung nicht mehr leben, wie gerade der Fall von Leeds United in England zeigt - und für Journalisten bieten statistische Erfassungen von wichtigen Eckdaten wie etwa Ballbesitzquoten und Zweikampfwerte einen wichtigen Nährboden für tiefgreifende Analysen.

Der SPORT BUZZER zeigt, welche Spieler und Vereine in ausgewählten Statistiken wie Torschüsse, Ballkontakte und Fouls ganz vorn dabei sind. Klickt Euch durch die Galerie, in der viele bekannte Gesichter wie Axel Witsel, Timo Werner und Joshua Kimmich auftauchen - aber auch einige Exoten!

Best of Stats: Die interessantesten Fakten zur Bundesliga-Hinrunde

Statistik belegt: Timo Werner muss seine Chancenauswertung verbessern

Es gibt viele Dinge, die durchaus überraschen: Etwa, dass der FC Bayern München in vielen Rankings, die spielerische Dominanz vermitteln (etwa Ballbesitzphasen oder Ecken) ganz vorn dabei ist, obwohl der FCB eine für seine Verhältnisse nur durchschnittliche Runde spielt. Oder, dass Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig sich in Sachen Chancenauswertung noch verbessern muss. Oder, dass Hannovers Torwart Michael Esser nicht zu beneiden ist.

Der SPORTBUZZER hat mit dem Modul Sportbites und seinen "Player-Cards" die optimale Antwort auf alle Fanfragen: Wie gut ist der Außenverteidiger des gegnerischen Klubs in puncto Flanken? Wie viele der Torschüsse meines Lieblingsstürmers landen eigentlich im Tor? Und wie viele Bälle wehrt mein Comunio-Torwart ab? Wir haben in 25 Kategorien ein "Best Of Stats" der Hinrunde zusammengestellt - mit Flanken, Torschüssen, gehaltenen Bällen, abgefangenen Flanken und, und und. Ein starkes Paket!