Die Chronologie: So lief die irre Aufholjagd des FC Bayern auf den BVB

Da waren es nur noch zwei. Nicht Punkte, Tore! Lediglich zwei Törchen trennen Noch-Tabellenführer Borussia Dortmund, der den Platz an der Sonne seit dem sechsten Spieltag innehat, sowie Titelverteidiger FC Bayern München . Jeweils 54 Punkte, hier 58:27 Tore, dort 56:27 – zehn Spieltage vor Schluss. Mehr Meisterspannung geht nicht in der Bundesliga.

Der Titelkampf schien Mitte Dezember wieder langweilig zu werden

Dabei schien der Titelkampf Mitte Dezember erneut langweilig zu werden, diesmal wegen der überzeugenden Dortmunder und nicht wegen Abomeister Bayern (sechs Titel seit 2013). Beinahe aussichtslose neun Punkte betrug der Abstand am zwölften Spieltag. „Jetzt sind wir wieder pari“, so Rummenigge.

Doch was ist passiert in den letzten zwölf Partien? Was sind die Gründe für die Aufholjagd, auf die ein Überholmanöver am nächsten Spieltag folgen könnte? Die Chronologie könnt ihr weiter oben Artikel in der Chronologie verfolgen.