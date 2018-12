FC Bayern wieder erster BVB-Jäger – Ribéry-Show in Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat zum Abschluss eines großartigen Jahres den erhofften Coup gegen Rekordmeister Bayern München verpasst. Der Pokalsieger unterlag im Topspiel des 17. Spieltages am Samstagabend mit 0:3 (0:1), überwintert mit 27 Punkten aber dennoch in der erweiterten Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Franck Ribéry mit seinem Doppelpack in der 35. und 79. Minute und Rafinha (89.) bescherten den Bayern den fünften Ligasieg in Serie, durch den die Bayern erstmals seit dem 9. Spieltag wieder auf Platz zwei der Tabelle hinter Herbstmeister Borussia Dortmund sprangen.

Für Bayern-Trainer Niko Kovac gab es bei seiner Rückkehr in die alte Heimat somit doch noch ein versöhnliches Jahresende. Der Rückstand auf den BVB beträgt für Serienmeister Bayern nach 17 Spielen sechs Punkte. Trotz des starken Schlussspurts ist es für die Münchner aber die schwächste Liga-Hinrunde seit der Saison 2010/2011.

In seinem ohnehin schon von einigen Ausfällen geplagten Ensemble musste Kovac kurzfristig auch noch zwei fest eingeplante Nationalspieler ersetzen: Mats Hummels verletzte sich beim Aufwärmen, Leon Goretzka fiel mit einer Adduktorenverhärtung aus. „Jeder fährt ein bisschen auf der Felge. Der Tank ist leer“, sagte Kovac vor dem letzten Spiel eines besonders für ihn turbulenten Jahres 2018.