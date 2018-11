Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, BVB und Hoffenheim

Nach der Länderspielpause steht in der Bundesliga ein spannender Hinrunden-Schlussspurt bis kurz vor Weihnachten an. Am 12. Spieltag haben Spitzenreiter Borussia Dortmund und seine vier schärfsten Verfolger keine ganz schweren Aufgaben. Aber aus Mönchengladbach, Leipzig, Frankfurt und auch aus München kommt keine große Kampfansage.

Borussia Dortmund fühlt sich wohl in der Rolle als Liga-Krösus. Aber vor dem Duell beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) warnt Michael Zorc vor jedem Anflug von Überheblichkeit. In Leipzig freuen sie sich auf das Spiel beim VfL Wolfsburg. Als BVB-Jäger sieht sich Eintracht Frankfurt vor dem Auswärtsspiel beim Angstgegner FC Augsburg nicht. Aufgeben? Nein. Das ist nicht das Ding der Bayern vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (So könnt ihr das Spiel live sehen!).