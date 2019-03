Das Strahlen von Thomas Müller reichte von einem Ohr zum anderen. "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier mal so hoch gewonnen haben", sagte der Nationalspieler nach dem 5:1 des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach am Sky-Mikrofon: "Jetzt sind wir natürlich froh, der Spieltag war super für uns. Die Situation war für uns wie gemalt.“ In der Tat: Die Münchner schlugen aus dem 1:2 von Tabellenführer Borussia Dortmund beim FC Augsburg am Freitag das fast größtmögliche Kapital, zogen nach Punkten mit dem BVB gleich und liegen auch bei der Tordifferenz nur noch zwei Treffer hinter dem Spitzenreiter.