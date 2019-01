Bericht: Winter-Transfer zum FC Bayern? Hudson-Odoi lehnt Chelsea-Angebot ab

Geht jetzt alles ganz schnell? Nach Informationen von Sky hat Callum Hudson-Odoi ein hoch dotiertes Vertragsangebot des FC Chelsea ablehnt. Damit steigen die Chancen des FC Bayern München , den Spieler vielleicht sogar schon in diesem Winter zu verpflichten. Der FCB hat seit Wochen klar sein Interesse am 18-jährigen Engländer signalisiert, der wohl rund 40 Millionen Euro kosten dürfte. Chelsea versuchte zuletzt, den schnellen Außenbahnspieler mit einem Mega-Gehalt zu ködern.

Hudson-Odoi steht in London noch bis 2020 unter Vertrag. Chelsea will den Vertrag mit dem Eigengewächs unbedingt verlängern, bot zuletzt rund 400 000 Euro pro Monat für die Dienste des Youngsters, der gerade einmal eine Handvoll Einsätze für das Profiteam absolviert hat. Hudson-Odoi aber soll erneut klar gemacht haben, unter keinen Umständen bei Chelsea verlängern zu wollen. Hauptgrund: Der 18-Jährige will bereits im Winter zum FCB wechseln. Zu schlecht ist der Ruf von Chelseas Jugendarbeit - kaum ein Talent schafft es, sich an der Stamford Bridge fest im Kader zu etablieren.