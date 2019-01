FC Bayern muss auf Hudson-Odoi verzichten: Chelsea erklärt Verhandlungen für gescheitert

Die Zukunft von Callum-Hudson-Odoi scheint (endlich) geklärt - zumindest mittelfristig. Wie die Bild sowie diverse englischen Medien berichtet, hat der FC Chelsea einem Winter-Transfer des 18-Jährigen zum FC Bayern München endgültig eine Absage erteilt. Somit wird der Linksaußen, den der FCB seit Wochen umwirbt, zumindest bis Sommer in London bleiben. In den vergangenen Tagen hatte sich der Poker um Hudson-Odoi zugespitzt. Der Youngster bat bei seinem Jugendverein offiziell um einen Transfer und die Bayern gaben Medienberichten zufolge ein frisches Angebot in Höhe von über 40 Millionen Euro ab - alles bis auf weiteres vergebens.