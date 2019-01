Bericht: FC Bayern will Chelsea-Angebot für Callum Hudson-Odoi verdoppeln

Der Poker um Callum Hudson-Odoi spitzt sich zu: Nachdem am Freitag publik wurde, dass der FC Chelsea seinem vom FC Bayern München umworbenen Jungstar einen neuen Vertrag vorgelegt hat , soll der FCB nun nachgelegt haben. Darüber berichten Bild und die englische Zeitung Sun. Während Chelsea dem 18-Jährigen ein Gehalt in Höhe von 56 000 Euro pro Woche bieten soll (pro Jahr etwa 2,7 Millionen Euro), planen die Münchner demnach sogar eine Verdoppelung des Salärs.

Am Rande des Bundesliga-Sieges gegen die TSG Hoffenheim (3:1) bekräftigte FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Bayern-Interesse am schnellen Außenbahnspieler. Es werde weiter mit Chelsea verhandelt, sagte "Brazzo" bei Eurosport, erklärte aber auch, dass "bis jetzt noch nichts passiert" sei.

Tauziehen zwischen FCB und Chelsea um Hudson-Odoi hält an

Die Sun will die Zahlen des möglichen Bayern-Angebots für Hudson-Odoi erfahren haben. Demnach wollen die Münchner bis zu 96 000 Euro pro Woche für den Engländer ausgeben, der als Nachfolger von Franck Ribéry und Arjen Robben aufgebaut werden soll. Das wären pro Jahr etwa 4,6 Millionen Euro. Zu Vergleich: Thomas Müller ist deutscher Spitzenverdiener beim FCB und verdient laut Vermögen-Magazin pro Jahr 15 Millionen Euro. Mehrfach betonte Salihamidzic das Münchner Interesse am 18-Jährigen, unter anderem im Trainingslager in Katar.