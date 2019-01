FC Bayern: Hudson-Odoi kommt "höchstwahrscheinlich" auch im Sommer nicht

Der FC Bayern München hat den Poker um Wunschspieler Callum Hudson-Odoi offenbar verloren. Am Montag berichteten deutsche und englische Medien übereinstimmend, dass das englische Offensiv-Juwel trotz wochenlangen Verhandlungen in der Winterpause nicht vom FC Chelsea in die Bundesliga wechselt. Die Londoner erklärten die Verhandlungen mit den Bayern für gescheitert. Noch schlimmer für den FCB und Sportdirektor Hasan Salihamidzic: Offenbar ist auch ein zukünftiger Wechsel nach München inzwischen (fast) vom Tisch.