Wechselt Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern? Jetzt spricht das Chelsea-Juwel

Nächste Runde im Kaugummi-Transfer: Wechselt er zum FC Bayern München oder bleibt er bei Chelsea? Der vom deutschen Rekordmeister umworbene Chelsea-Youngster Callum Hudson-Odoi hat nach dem 3:0-Erfolg der "Blues" im FA Cup gegen Zweitligist Sheffield Wednesday über den möglichen Transfer gesprochen - und überraschend betont, bisher noch nicht selbst mit den Münchnern in Kontakt getreten zu sein. "Wir hatten noch kein Gespräch", sagte der 18-Jährige , nachdem er beim deutlichen Pokalerfolg an der Stamford Bridge ein Tor erzielt hatte.

Auf die Frage, ob die FA-Cup-Partie sein letztes Spiel im Chelsea- Trikot war, hielt sich Hudson-Odoi bedeckt. "Das kann ich nicht sagen", antwortete er. "Ich arbeite einfach weiter hart. Und man weiß nie, was passiert." Nach übereinstimmenden Medienberichten soll er die Verantwortlichen der Londoner bereits um seine Freigabe gebeten haben.

FCB-Sportdirektor Salihamidzic: "Wollen Hudson-Odoi unbedingt verpflichten"

Der FCB wirbt seit Wochen intensiv um den Youngster, der perspektivisch die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry ersetzen soll, die den Rekordmeister am Ende der Saison verlassen werden. FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic ging am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den VfB Stuttgart (4:1) überraschend auf Tauchstation und hielt sich mit Stellungnahmen zu den jüngsten Gerüchten um Hudson-Odoi und Stuttgarts Benjamin Pavard zunächst zurück.

Bericht: Extra-Millionen – FC Bayern will Pavard-Transfer im Winter „erzwingen“

Stattdessen trat Trainer Niko Kovac ans Mikrofon des Pay-TV-Senders - bei Fragen nach möglichen Transfers mauerte aber auch der Coach. "Wir machen unsere Hausaufgaben und schauen, was bis zum 31. Januar noch passiert" , sagte Kovac. Salihamidzic blieb auch nach dem Spiel kurz angebunden. Im Vorbeigehen meinte er lediglich: "Heute gibt es nichts zu verkünden." Vielleicht sieht das bis Donnerstag anders aus...

Spekulationen um Hudson-Odoi und Pavard - startet der FCB eine Transferoffensive?

Am Samstagabend und Sonntagmorgen hatten die Spekulationen um mögliche Neuverpflichtungen der Bayern wieder an Fahrt aufgenommen. Zunächst war in England berichtet worden, dass Super-Talent Callum Hudson-Odoi um seine Freigabe beim FC Chelsea gebeten habe, um nach München zu wechseln.