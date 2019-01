Hudson-Odoi zum FC Bayern? Jetzt spricht Chelsea-Trainer Sarri über den Transfer

Am Tag vor dem Halbfinale im Carabao Cup gegen Tottenham Hotspur hat sich Chelseas Cheftrainer Maurizio Sarri über die jüngsten Spekulationen um die Zukunft des schnellen Flügelspielers geäußert. "Für Hudson-Odoi wäre es besser, bei Chelsea zu bleiben. Aber ich entscheide das nicht." Der Trainer lobte die Leistung des 18-Jährigen im FA Cup gegen Nottingham Forest am Samstag, als er beim 2:0 beide Treffer vorbereitete. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler. Er ist sehr jung, aber er verbessert sich stetig, vor allem defensiv. Er hat im letzten Spiel sehr gut gespielt."

Sarri: Hudson-Odoi "hat in England eine große Zukunft"

Das sagt der FC Bayern zu den Gerüchten um Hudson-Odoi

Über das Transfer-Interesse des FC Bayern an Hudson-Odoi ist bereits einiges an die Öffentlichkeit gelangt. So habe der FC Chelsea laut Medienberichten bereits zwei Angebote des FCB für den englischen Junioren-Nationalspieler abgelehnt. Erst am Donnerstag berichteten Sky und Goal.com von einem erneuten Transfervorstoß der Bayern in Sachen Hudson-Odoi. So soll der FCB sein Angebot auf 33 Millionen Euro erhöht haben – plus Bonuszahlungen. Chelsea fordere allerdings 40 Millionen Euro. Zuletzt bestätigte Chelsea-Co-Trainer Gianfranco Zola das konkrete Interesse des FC Bayern.

Bayern-Trainer Niko Kovac will sich beim Transfer-Flirt mit Hudson-Odoi aber nicht in die Karten schauen lassen. Ein Angebot des FC Bayern könne er nicht bestätigen, weil nicht er, sondern Sportdirektor Hasan Salihamidzic für solche Angelegenheiten zuständig sei, sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag in Doha. „Er ist derselbe Jahrgang wie Sancho, der sehr erfolgreich war. Dass wir diese Spieler alle kennen und beobachten, ist völlig normal. Ob und wann irgendetwas passiert - das bitte ich an Brazzo zu richten“, sagte Kovac.