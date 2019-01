FC Bayern interessiert: Chelsea bietet Callum Hudson-Odoi offenbar Mega-Vertrag

Demnach soll dem 18-Jährigen, der bislang zwei Spiele in der Premier League für die "Blues" absolvierte, künftig ein Wochengehalt in Höhe von 56 000 Euro winken, wenn er seine Unterschrift unter den neuen Vertrag setzt. Pro Jahr wären das rund 2,7 Millionen Euro. Damit würde er sein bisheriges Salär mehr als verdoppeln. Im Laufe der Vertragslaufzeit kann es durch Klauseln auf bis zu 80 000 Euro pro Woche ansteigen. Ob der FCB da mitgehen kann, da mitgehen will?