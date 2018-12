FC Bayern: Carlo Ancelotti erklärt seine Entlassung - "Zusammenstoß der Philosophien"

Anzeige

Ancelotti macht die schlechte Zusammensetzung der Mannschaft für den schwachen Start in die vergangene Saison verantwortlich, als die Bayern mit Borussia Dortmund zunächst nicht Schritt halten konnten und auch in der Champions League Federn lassen mussten - und prangert den mangelnden Gestaltungswillen von Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge an, ohne ihre Namen zu nennen. Die Entlassung in München sei die "einzige bittere Erfahrung seiner Karriere", sagte der 59-Jährige der Gazzetta dello Sport.

Ancelotti über Bayern: "Klub wollte Generationswechsel nicht fördern"

Bei den Bayern sei es in seiner Amtszeit zu einem "Zusammenstoß der Philosophien" gekommen. Ancelotti weiter: "Der Klub hatte keine Absicht, die Struktur und die Arbeitsphilosophie zu ändern und einen Generationswechsel unter den Spielern zu fördern, was jetzt getan wird." Ancelotti versuchte einen Umbruch dagegen aktiv voranzutreiben - scheiterte letztlich jedoch auch an der Lobby einiger Spieler, nachdem er gegen PSG beispielsweise Franck Ribéry auf die Bank setzte. In diesem Jahr ist es anders - am Ende der Saison werden die Altstars Arjen Robben und wohl auch Ribéry den FCB verlassen, Trainer Niko Kovac darf sukzessive junge Spieler einbinden.

Ancelotti hatte die FCB-Bosse schon vor einigen Wochen über Bande kritisiert. Ende Oktober sagte er bei seiner Rückkehr nach Paris, dem Ort seines letzten Bayern-Spiels: "Bei den Bayern hat sich nichts geändert, die Probleme von vor einem Jahr sind immer noch da, was ich so höre.“ Damals hatten Hoeneß und Rummenigge gerade mit ihrer Wut-Pressekonferenz und einer deutlichen Medienschelte für Schlagzeilen gesorgt...

Erfolgreicher Saisonauftakt mit dem SSC Neapel