Bericht: Legendäres Finale zwischen FC Bayern und Manchester United wird wiederholt

Mario Basler: "Der Champagner war schon unterwegs"

Nun haben die damaligen Spieler des FCB die einmalige Chance, Revanche zu nehmen. Wie die Sun unter Berufung auf Vereinskreise von Manchester United erfahren haben will, gibt es am 20. Jahrestags des Endspiels von Barcelona ein Wiederholungsspiel mit allen beteiligten Spielern. Das große Spiel soll am 26. Mai stattfinden - offenbar im Stadion von ManUtd, dem Old Trafford. Die Erlöse der Partie sollen demnach der Manchester United Foundation zu Gute kommen. Mit dabei sein werden dann offenbar auch die damaligen FCB-Stars Oliver Kahn, Mario Basler und Lothar Matthäus.

"Es war eine bittere Pille, diese Niederlage, keine Frage", sagte Basler Jahre später in einem Interview mit dem Münchner Merkur. "Das war ein tolles Spiel, wir hätten den Sieg verdient gehabt, wir waren an dem Tag die bessere Mannschaft – nur „hätte, aber, wenn“, das ist nicht Fußball. Das Shirt war noch nicht an – aber der Champagner war schon unterwegs. Ich war der Meinung, da passiert nichts mehr." Es passierte aber noch was: United traf nach Baslers Führungstor in der sechsten Minute per Freistoß in der Nachspielzeit durch Teddy Sheringham zum Ausgleich - ehe Solskjaer mit seinem Rechtsschuss nach Zuspiel von Sheringham die Herzen der Bayern brach.