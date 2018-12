Internationale Pressestimmen: FC Bayern nach Thriller gegen Ajax Gruppensieger

Der FC Bayern hat sich in einem dramatischen Gruppenfinale der Champions League auf Platz eins gezittert. Durch das 3:3 (1:0) am Mittwoch beim ebenfalls schon für das Achtelfinale qualifizierten Team von Ajax Amsterdam sicherten sich die Münchner zum 15. Mal den ersten Platz zum Ende der Vorrunde. „Wir haben ein sensationell gutes Spiel gesehen, das war Werbung für den Fußball“, fand Münchens Trainer Niko Kovac. „Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen.“

Die internationalen Pressestimmen zum Bayern-Spiel hier im Überblick!

Robert Lewandowski (13. Minute) brachte die Bayern vor 45.000 Zuschauern mit seinem siebten Saisontreffer in der Fußball-Königsklasse in Führung, nach dem Ausgleich durch Dusan Tadic (61.) wurde es spannend. Berechtigte Platzverweise gegen Amsterdams Österreicher Maximilian Wöber (67.) und den Münchner Thomas Müller (75.) nach einem im Übereifer begangenen Kung-Fu-Tritt an den Kopf von Nicolas Tagliafico läuteten eine dramatische Schlussphase ein. Strafstoßtreffer durch Tadic zum 2:1 (82.) für die Gastgeber und Lewandowski (87.) zum 2:2 sowie Kingley Comans Tor zur abermaligen Führung für die Gäste (90.) und Tagliaficos 3:3 (90.+5) krönten die Begegnung.

Als Gewinner der Gruppe E gibt es für die Münchner im Achtelfinale im nächsten Jahr kein Duell gegen Real Madrid, den FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder Manchester City. Bei der Auslosung am Montag in Nyon bekommen die Bayern einen Gruppenzweiten zugelost, darunter sind aber auch starke Teams wie der FC Liverpool, Atletico Madrid oder Tottenham Hotspur. Gespielt wird die erste K.o.-Runde am 12./13. oder 19./20. Februar und am 5./6. oder 12./13. März. Der deutsche Meister hat das entscheidende Rückspiel zu Hause.