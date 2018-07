FC Bayern: Jupp Heynckes lobt Nachfolger Niko Kovac - "guter Neubeginn"

Der ehemalige Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat seinen Nachfolger Niko Kovac in den höchsten Tönen gelobt. "Ich habe schon vor Wochen oder einigen Monaten gesagt, dass es eine sehr gute Wahl ist, einen deutschen Trainer zu verpflichten, Niko Kovac", sagte der 73-Jährige bei der Eröffnung einer Ausstellung über sein Lebenswert in der Erlebniswelt des Klubs. "Ich denke, das ist jetzt ein guter Neubeginn mit einem jungen, hungrigen, kreativen Trainer, der auch schon unter Beweis gestellt hat, dass er eine Mannschaft führen kann in Frankfurt oder bei der kroatischen Nationalmannschaft."