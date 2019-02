FC Bayern: David Alaba adelt Mohamed Salah - "Gehört zu den besten Spielern der Welt!"

Auf dieses Duell schaut ganz Europa: Am kommenden Dienstag empfängt der FC Liverpool den FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League. Eine der beiden Spitzenmannschaften muss bereits vorzeitig die Koffer in der Köningsklasse packen. Für den FCB kommt es vor allem darauf an, die Sturmreihe, Liverpools Prunkstück, unter Kontrolle zu bekommen: Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino erzielten in dieser Saison schon 38 Ligatore, nur die Angreifer von Paris Saint-Germain und des FC Barcelona waren bisher erfolgreicher. FCB-Außenverteidiger David Alaba hat nun in der Bild erklärt, wie er seinen voraussichtlichen Gegenspieler Salah stoppen will.

Tore, Tränen und Triumphe: Diese Europapokalspiele gingen in Deutschland und England in die Geschichte ein. Im Laufe der Jahrzehnte lieferten sich deutsche und englische Klubs einige packende Spiele. Der SPORTBUZZER blickt auf 20 der spektakulärsten Duelle zurück. ©

Alaba: "Wir sind Bayern München und müssen uns vor keinem Gegner verstecken"

Alaba, den Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt als "einen der weltbesten linken Verteidiger" bezeichnete, gab bereits ein Versprechen für das Salah-Duell: "Ich werde mich auf das Duell gegen Salah gewissenhaft vorbereiten und versuchen, mein Spiel auf den Platz zu bringen", so der Österreicher. Der 26-Jährige, der in dieser Bundesliga-Saison in jedem Spiel des FC Bayern auf dem Platz stand, adelt Weltklasse-Spieler Salah: "Salah ist überragend, er gehört für mich zu den besten Spielern der Welt."