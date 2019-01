FC Bayern: Kimmich und Alaba schwärmen von Neuzugang Davies

"Er hat eine brutale Schnelligkeit und eine extreme Dynamik, mit der er uns helfen kann. Er macht das ganz gut mit seinen 18 Jahren. Es ist gut wie selbstbewusst er in der Truppe auftritt. Er ist locker drauf", sagte Joshua Kimmich nach dem Turnier. Der FC Bayern hatte sich mit dem Gewinn des Telekom Cups erfolgreich für die Jagd auf Herbstmeister Borussia Dortmund in der Bundesliga eingestimmt. Der Liga-Zweite gewann am Sonntag in Düsseldorf den Telekom Cup zum fünften Mal durch einen 4:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen den Dritten Borussia Mönchengladbach.