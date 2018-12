Nach Sieg in Frankfurt: Bayern-Trainer Niko Kovac spricht von Meisterschaft

Sechs Punkte trennen den FC Bayern München von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Nach dem 3:0-Sieg gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt geht der FCB mit einem guten Gefühl in die Winterpause der Bundesliga - und mit einer Kampfansage von Trainer Niko Kovac. Der in Krisenzeiten so oft gescholtene Bayern-Coach antwortete nach der Partie auf die Frage, ob der FC Bayern nach der Saison Deutscher Meister werde: "Davon gehen wir alle in München aus." Zuvor lobte Kovac seine Mannschaft: "Wir haben es in den letzten Wochen sehr gut gemacht, sind auf sechs Punkte rangekommen. Man hat schon gesehen, dass wir im Aufwärtstrend sind. Meine Jungs wissen, was sie zu tun haben."