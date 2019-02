Erst Gnabry, dann Coman: FC Bayern dreht Pokal-Fight gegen Hertha BSC

Der FC Bayern München kann doch noch gegen Hertha BSC gewinnen: Nach vier sieglosen Partien gegen den Hauptstadt-Klub in Folge hat sich der deutsche Rekordmeister nun im DFB-Pokal-Achtelfinale durchgesetzt. Dank eines Doppelpacks von Nationalspieler Serge Gnaby (7. und 49. Minute) sowie eines Treffers von Kingsley Coman in der Verlängerung (98.) schlug der FC Bayern die Hertha im Berliner Olympiastadion mit 3:2 (1:1, 2:2). Die Tore für die Hertha erzielten Maximilian Mittelstädt (3.) und Davie Selke (67.).

Hertha-Trainer Pal Dardai war nach der Niederlage enttäuscht: "Beim Tor haben wir naiv verteidigt, da standen wir mit fünf Mann auf der Linie. Franck Ribéry hat bei uns in der Verlängerung Chaos reingebracht, aber dennoch kann die Mannschaft stolz sein", sagte der Coach, stellte aber fest: "Wir haben gut gekämpft." Bayern-Verteidiger Niklas Süle sprach von einem starken Spiel seiner Mannschaft: "Wir waren die klar bessere Mannschaft, haben nach dem frühen Gegentor dominiert", so der Nationalspieler. Doppel-Torschütze Gnabry war da etwas defensiver in seiner Aussage: "Es überwiegt die Freude, dass wir eine Runde weiter sind. Hertha hat toll gekämpft, aber es war ein Sieg des Willens."