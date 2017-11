FC Bayern: Die Gründe für den Erfolg von Jupp Heynckes

Selten war die Sache in den letzten sechs Jahren so deutlich wie diesmal. Hier die Dortmunder Krisen-Kicker, die zuletzt in der Champions League in zwei Duellen keinen Sieg gegen die Zyprer aus Nikosia schafften und in der Bundesliga in drei Partien nur einen Punkt (bei 6:9 Toren!) holten – und dort die Bayern. Seit Jupp Heynckes das Traineramt übernommen hat, haben die Münchner Juppdiwupp alles gewonnen. Würde es eine Heynckes-Bundesliga-Tabelle geben, die die Punkte berechnet, seit der 72-Jährige zurück ist, stünde der FC Bayern mit neun Punkten aus drei Spielen auf Platz eins, der BVB auf Rang 15. Wie hat er das nur gemacht?