FC Bayern: Die Trainer mit dem besten Punkteschnitt - Ancelotti auf Platz drei!

Nur 17 Stunden nach der 0:3-Klatsche von Paris hat ein gedemütigter FC Bayern seinen Trainer Carlo Ancelotti vor die Tür gesetzt. In einer Krisensitzung wurde das Ende des Italieners beim Rekordmeister am Donnerstag besiegelt, das Präsident Uli Hoeneß nach den Vorkommnissen in Frankreich alternativlos nannte. Ancelottis Zeit bei Bayern endete nach 15 Monaten mit einer historischen Pleite, nach der schnell Endzeitstimmung rund um den Trainer aufgekommen war. Interims-Nachfolger wird Co-Trainer Willy Sagnol. "Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten", stellte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge klar. Er bedauere das, "aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen."