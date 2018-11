Robert Lewandowski - Note 1: Hatte ziemliche Ladehemmung gegen Düsseldorf, nun wieder mit einem Doppelpack (wie in Dortmund). Machte beide Treffer per Kopf, beide Male nach Kimmich-Flanke. Ergibt: 168 Tore im 213. Spiel für den FC Bayern – was für eine Quote. © imago/Ulmer/PT