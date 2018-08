FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim

Manuel Neuer - Note 3: In Halbzeit eins lediglich als (mit-)spielender Torwart gefordert. Machtlos beim Flachschuss ins lange Eck von Szalai in der 57. Minute. In seinem ersten Bundesligaspiel seit September letzten Jahres überholte er seinen Torwarttrainer bei der Nationalelf, Andreas Köpke, hat nun 347 Liga-Einsätze. © Getty