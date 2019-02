FC Bayern: Einzelkritik gegen FC Liverpool - Die Noten zum umkämpften Remis

Der FC Bayern München hat den Härtestest an der Anfield Road bestanden. Der deutsche Rekordmeister hat dem FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit einem starken Auftritt ein 0:0 abgetrotzt. Zwar gelang dem Team von Trainer Niko Kovac kein Auswärtstor. Doch die Ausgangssituation für das Rückspiel in drei Wochen ist besser, als es viele erwartet hatten.

Bei Kovacs Trainer-Premiere in der K.o.-Phase der Champions League zeigte sich der FCB jederzeit auf Augenhöhe mit den "Reds" von Coach Jürgen Klopp. Dadurch entwickelte sich ein lebhaftes Spiel an der legendären Anfield Road. Ohne den verletzten Leon Goretzka und den gesperrten Thomas Müller mussten die Münchner auf der Bank etwas improvisierten - doch die erste Elf war sehr gut drauf. Vor allem Goretzka-Ersatz Javi Martinez präsentierte sich stark, die Defensive der Bayern war insgesamt sicher und sattelfest.

