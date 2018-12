FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Knaller gegen Ajax Amsterdam

Der FC Bayern München hat sich in der Champions League in einem irren Spiel gegen Ajax Amsterdam den Gruppensieg gesichert, auch wenn die Holländer immer wieder zurückkamen. Der SPORTBUZZER zeigt die Noten der Bayern-Stars - wer war gut, wer nicht?

Was für ein irrsinniges Spektakel! Der FC Bayern München hat sich in der Champions League durch ein spannendes, emotionales und phasenweise vogelwildes 3:3-Unentschieden bei Ajax Amsterdam den Gruppensieg gesichert. In der 86. Minute stand es noch 2:1 für die Holländer - zwei Comebacks später stand ein unterm Strich verdientes Remis auf der Anzeigetafel.

Für den SPORTBUZZER hat unser Reporter Patrick Strasser das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Bayern in der Johan-Cruyff-Arena verfolgt. Welcher Bayern-Star in Form war und wer sich noch verbessern muss, zeigen wir in der Bildergalerie.

FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten gegen Ajax Amsterdam Der FC Bayern beendet ein lange ausgeglichenes und in der Schlussphase vogelwildes Spiel gegen Ajax Amsterdam mit 3:3 - als Gruppensieger. Die Noten der Bayern-Stars findet ihr in der Einzelkritik. ©

